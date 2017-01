Merkel: "Portare gli spread a livelli normali"

foto Ansa 19:16 - E' necessario riportare gli spread a"livelli normali". Lo ha ribadito la cancelliera tedesca, Angela Merkel, secondo cui "la Bce non si può sostituire all'azione dei governi sulle riforme". "La crisi dell'Eurozona è causata da una differenza di competitività tra i Paesi - ha poi aggiunto -. Prima che torni la fiducia dei mercati nell'euro vi sarà un lungo processo". - E' necessario riportare gli spread a"livelli normali". Lo ha ribadito la cancelliera tedesca, Angela Merkel, secondo cui "la Bce non si può sostituire all'azione dei governi sulle riforme". "La crisi dell'Eurozona è causata da una differenza di competitività tra i Paesi - ha poi aggiunto -. Prima che torni la fiducia dei mercati nell'euro vi sarà un lungo processo".

Per la cancelliera tedesca alcune differenze di rendimento per i titoli di stato dei paesi dell'Eurozona "sono inevitabili". La Cancelliera ha poi sottolineato di non credere nella mutualizzazione del debito e di concordare con il presidente della Bce, Mario Draghi, sul fatto che gli stati dell'Eurozona "devono fare i compiti a casa" e che devono impegnarsi per fare le riforme.