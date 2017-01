foto Ap/Lapresse

17:40

- Chiusura negativa per la Borsa di Milano, sulla scia dei mercati europei (fatta eccezione per Londra). Il Ftse Mib ha perso l'1,07% a 16.244 punti mentre il Ftse All Share lo 0,89% 17.090 punti. A livello settoriale soffrono in particolare bancari (-1,39%) e costruzioni (-1,56%).