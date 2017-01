foto LaPresse 16:56 - Sono diciotto i manager pubblici che guadagnano ancora oggi uno stipendio superiore al tetto dei 294mila euro, imposto dal decreto salva-Italia. La segnalazione viene dal ministro della Semplificazione Filippo Patroni Griffi, intervenuto davanti alle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera. Si tratta di un dato emerso al termine di un controllo effettuato su 37 amministrazioni pubbliche. - Sono diciotto i manager pubblici che guadagnano ancora oggi uno stipendio superiore al tetto dei 294mila euro, imposto dal decreto salva-Italia. La segnalazione viene dal ministro della Semplificazione Filippo Patroni Griffi, intervenuto davanti alle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera. Si tratta di un dato emerso al termine di un controllo effettuato su 37 amministrazioni pubbliche.

Superstipendi, in commissione chiesta la possibilità di deroga

Patroni Griffi è intervenuto ai lavori delle commissioni al riguardo perché in quella sede si stanno esaminando tre proposte di legge che estendono il tetto fissato a tutta la platea dei dirigenti che percepiscono emolumenti, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Fino a questo momento infatti le amministrazioni interessate dal provvedimento sono 80, mentre 37 sono quelle su cui il ministero ha effettuato i suoi controlli.



Il ministro ha riferito i primi dati del monitoraggio sull'applicazione della norma del decreto salva-Italia, a seguito del decreto di attuazione emesso dalla presidenza del Consiglio.



E da queste verifiche è emerso che, sulle circa ottanta amministrazioni pubbliche interessate alla norma (di cui però circa 15 sono enti parco con manager che non hanno stipendi molto alti), hanno risposto al questionario del ministro in 37. All'interno di queste amministrazioni ci sono dunque ancora 18 casi di "scostamento immediato" dal tetto. Ciò significa che la sola retribuzione (al di là del cumulo con altre entrate) risultava superiore al tetto. L'amministrazione ha quindi operato il taglio in modo da farla rientrare nel limite stabilito dalla legge.



Un altro tema affrontato riguarda le eventuali deroghe al tetto. "Molti di noi - ha riferito Roberto Zaccaria (Pd) - sono favorevoli a inserire nella legge alcune deroghe per casi particolari. E' giusto che un Manganelli, un Canzio o un Befera abbiano retribuzioni pari alla loro responsabilità".



"Il governo - ha però replicato Patroni Griffi - ha ritenuto opportuno, al momento di attuare la norma, di non esercitare la facoltà di deroga. Riferirò comunque al premier questo indirizzo".



Il Viminale: lavoro, tenere alta la guardia sulle problematiche sociali

Intanto, al Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduto al Viminale dal ministro Annamaria Cancellieri, a proposito delle criticità sociali legate alla crisi economica è stato rilevato che c'è la necessità di "tenere alto il livello di attenzione attraverso una strategia che si fondi anche sul dialogo con tutte le parti interessate".



Alla riunione c'erano il sottosegretario Carlo De Stefano, i vertici nazionali delle forze di polizia e dei servizi segreti, il capo di stato maggiore della Difesa. Il Comitato ha analizzato le questioni più rilevanti per l'ordine pubblico, dedicando particolare attenzione alle problematiche sociali più gravi derivate appunto dalla difficile congiuntura economica.