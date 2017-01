foto Ansa

- L'Italia si conferma maglia nera per la crescita economica tra i Paesi del G20, secondo gli ultimi dati Ocse. Nel secondo trimestre del 2012 infatti il Pil del nostro Paese risulta in contrazione dello 0,8%. Facciamo peggio del Regno Unito, che segna un -0,5%, e della Francia, a crescita zero. La media per tutti i membri del G20 è invece positiva, con il Prodotto interno lordo in aumento dello 0,6% dopo il +0,7% del primo trimestre.