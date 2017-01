- Tra gli effetti della crisi, c’è anche il calo degli affitti delle stanze singole: chi vuole andare a vivere affitto, in condivisione, infatti, quest’anno spenderà il 2.7% in meno rispetto ad agosto 2012. La media nazionale, per una stanza singola, è di, ma con sensibili differenze tra le varie città italiane. A riferirlo è un’indagine di

Le città più care sono le grandi metropoli: a Roma il prezzo medio per una stanza singola è di 423€ al mese, con un’offerta che è cresciuta del 31% su base annua. I prezzi, però, qui sono scesi solo dell’1%. A Milano, invece il prezzo medio è di 425€ al mese, con punte di 725€ nelle zone più ambite, come la zona Bocconi o i Navigli.

Per quanto riguarda le altre città, solo Firenze supera la media nazionale con una media di 361€ al mese, mentre è Pisa la città in cui gli affitti sono calati di più: -5,8%, con una stanza singola che, in media, costa 294€ al mese. La città più conveniente? Palermo, dove, nonostante gli affitti siano in aumento (+9,4%), una stanza costa, mediamente, 191€ al mese.

A scegliere gli appartamenti in condivisione non sono solo gli studenti. Infatti, sono sempre di più donne lavoratrici, tra i ventotto e trent’anni, che cercano appartamenti in zone semicentrali delle città, ben servite dai mezzi pubblici o, comunque, nei quartieri universitari dei principali centri italiani.