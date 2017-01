Allarme Confindustria: "La ripresa slitta"

- Secondo il Centro Studi di Confindustria il Paese si trova in una recessione profonda con un'incertezza elevata per il futuro. I consumi procapite nel 2012 registreranno "la flessione più grave del dopoguerra (-3,6%) e nel 2013 torneranno sui livelli del 1997". Per quanto riguarda il Pil si prevede una contrazione del 2,4% per quest'anno e dello 0,6% per il prossimo, con la ripresa "ritardata alla prossima primavera".

Peggior crisi in tempo di pace

"L'Italia è nel pieno della peggior crisi economica in tempo di pace. I danni prodotti sulla produzione sono talmente profondi che non è improprio raffrontarli con quelli conseguenti alle due Guerre mondiali, cioè agli eventi più drammatici della storia recente", sottolineano gli esperti.



Effetto benzina

Il prezzo dei carburanti, cresciuto di 46 centesimi al litro tra il 2010 e il 2012, ha sottratto oltre 6 miliardi di euro ai consumi annui, pari allo 0,6% del totale. Emerge dalle analisi dell'ufficio studi di Confcommercio. Il 56% dell'incremento è dovuto alla fiscalità.



Il rallentamento globale, rileva il Csc, "si è accentuato nei mesi estivi e si è aggiunto ai fattori da cui è originata la nuova fase di marcato arretramento: risanamento dei conti pubblici, credito molto più razionato e costoso, crisi del settore immobiliare, aumento dell'incertezza e alta presidente disoccupazione".



Insomma per Confindustria "l'incertezza rimane elevata sia per quanto riguarda l'evoluzione globale sia per i tempi di concretizzazione e piena efficacia dello scudo anti spread della Bce. Inoltre, va ricordato che nella prossima primavera si svolgeranno le elezioni politiche e non è chiaro al momento con quali norme si andrà al voto e se questa garantiranno il formarsi in tempi rapidi di una maggioranza stabile e riformista. Nel complesso, quindi, i rischi restano tutti sbilanciati al ribasso e pongono un punto interrogativo sulla tempistica e sull'entita' della ripresa durante il 2013".