foto Ansa 11:11 - Secondo quanto rilevato dall'Istat, nel mese di agosto il tasso d'inflazione annuo ha fatto registrare una risalita, passando al 3,2% dal 3,1% di luglio. Sul rialzo pesa il rincaro dei carburanti. In salita anche il cosiddetto carrello della spesa, cioè i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dal cibo ai carburanti), è del 4,2% su base annua.

I trasporti incidono sul portafoglio

Analizzando i diversi settori, il maggiore incremento congiunturale si è avuto nei prezzi dei trasporti (+2,7%), aumentati principalmente per effetto dei rialzi dei prezzi dei carburanti e di alcuni servizi di trasporto passeggeri, in particolare aereo e marittimo. In diminuzione sul mese precedente risultano, invece, i prezzi dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, dell'abbigliamento e calzature e dei servizi ricettivi e di ristorazione (per tutti e tre -0,1%). In termini tendenziali i maggiori tassi di crescita toccano l'abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+7,1%), le bevande alcoliche e tabacchi (+6,3%) e i trasporti (+6,2%), mentre i prezzi delle comunicazioni risultano in flessione (-0,8%).



La stangata del carburante: la verde +15,1% in un anno

Ad agosto c'è stata un'impennata nei prezzi dei carburanti rispetto a luglio: +3,6% per la benzina, +4,4% per il gasolio per mezzi di trasporto. Su base annua l'aumento è ancora più sensibile: +15,1% per la verde, +17,5% per il diesel.



Aerei +20,1%, traghetti +23,3%

Per quanto riguarda i trasporti, ad agosto l'Istat registra forti aumenti congiunturali, in larga parte dovuti a fattori stagionali come la partenza per le ferie di milioni di italiani. Così il trasporto aereo passeggeri segna un +20,1% e il trasporto marittimo passeggeri un +23,3%, mentre il trasporto ferroviario passeggeri un +7,9%). Tuttavia su base annua, i prezzi risultano in discesa per i voli (-2,5%), per i traghetti (-5,8%) e anche per i treni (-0,5%).



A Genova i maggiori rincari

A livello territoriale, Genova (+4,3%), Trieste (+4,1%), Venezia e Trento (per entrambe +3,8%) sono le città in cui i prezzi registrano gli aumenti più elevati rispetto ad agosto 2011. Le variazioni più moderate riguardano Campobasso (+1,9%), Palermo e Firenze (per entrambe +2,5%).



Consumatori del Codacons preoccupati: "Carrello della spesa aumenta di 613 euro"

Per l'associazione di consumatori Codacons l'aumento del carrello della spesa è "un fatto molto grave" che colpisce in primo luogo chi oggi già fatica ad arrivare alle fine del mese. Tradotto in concreto, l'associazione ha calcolato che una famiglia di 3 persone spenderà per la spesa di tutti i giorni 567 euro in più l'anno, una di 4 persone 613 euro supplementari, un pensionato single una maggiorazione di 340 euro, pari a 28,30 euro in più al mese.