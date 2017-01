foto Ap/Lapresse

- La Borsa di Tokyo chiude gli scambi a +0,39% con il via libera della Corte costituzionale tedesca alla partecipazione al fondo salva-Stati permanente (Esm) e in attesa della riunione del Fomc, il board della Federal Reserve, in vista di possibili misure a sostegno dell'economia Usa. L'indice Nikkei, dopo un massimo intraday sopra i 9.000 punti per la prima volta in due settimane, ripiega nel finale e si attesta a quota 8.995,15.