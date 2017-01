foto Ap/Lapresse

- Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib avanza dell'1,19% a 16.419 punti, mentre l'All-Share segna un +1,04% a 17.244 punti. A spingere i mercati è il via libera della Germania al fondo salva Stati. L'ok della Corte Costituzionale tedesca, seppur condizionato, all'Esm fa volare i titoli bancari: il Banco Popolare recupera il 3,8%, Unicredit il 2,4% e Mps il 2,2%.