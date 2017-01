foto Ansa

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha definito una "ottima notizia" la sentenza dei giudici tedeschi che hanno dato il via libera al fondo salva-Stati Esm. "E' un'ottima notizia - ha detto - perché rimuove l'ostacolo ultimo per l'entrata in vigore del trattato sull'Esm e del Fiscal Compact". Poi, sulle condizioni poste da Berlino, ha rassicurato: "Non penso che segnino un freno al processo di stabilizzazione dei mercati".