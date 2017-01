foto Ap/Lapresse

13:00

- "La Germania ha dato un forte segnale all'Europa ma ora farà di tutto per dare uno sviluppo all'unione economia e monetaria". Così il cancelliere tedesco, Angela Merkel, commenta il sì della corte costituzionale al fondo salva-Stati. E in merito alla proposte per un meccanismo di supervisione bancaria unico da affidare alla Bce, ha detto che "è positivo e giusto", sottolineando che "vogliamo una tassazione delle operazioni finanziarie".