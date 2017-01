foto Reuters Correlati I giudici durante la lettura della sentenza

Pregi e difetti del fondo Esm 17:40 - La Corte Costituzionale tedesca ha dato il via libera condizionato al fondo salva-Stati Esm. I giudici della Consulta di Karlsruhe hanno ritenuto il meccanismo compatibile con la Costituzione, ma hanno posto la condizione che il contributo della Germania sia limitato a 190 miliardi. Un eventuale aumento della cifra sarà possibile solo con il sì del Parlamento tedesco. Positivi i commenti della Merkel e di Monti.

Nella sentenza letta dal presidente Andreas Vosskuhle, i giudici hanno così dato il via libera alla firma da parte del presidente Joachim Gauck degli atti istitutivi del fondo salva-Stati Esm e del patto fiscale purché l'impegno economico della Germania non superi i 190 miliardi. Si tratta di una somma identica alla quota di capitale dell'Esm sottoscritta dalla Germania, pari al 27,1464% del totale e a 1.900.248 azioni.



La Corte Costituzionale ha anche invocato il coinvolgimento dei due rami del Parlamento tedesco nelle future decisioni in merito a Esm e fiscal compact. Quello della Corte di Karlsruhe, tecnicamente parlando, è un atto 'urgente' e quindi teoricamente passibile di verifiche e modifiche. Alla luce del lungo lasso di tempo richiesto dalla decisione, tuttavia, difficilmente si dovrebbero registrare variazioni significative nella sentenza finale.



Respinti tutti i ricorsi

I magistrati hanno respinto i ricorsi contro la legittimità del fondo presentati alla Consulta con la firma di 37mila cittadini tedeschi. Oltre all'associazione 'Mehr Demokratie', si sono opposti ai provvedimenti europei l'esponente politico dei cristiano sociali (Csu) Peter Gauweiler e il gruppo parlamentare del partito Die Linke. La motivazione del ricorso era che l'adesione al fondo Esm viola l'ambito, ritenuto esclusivo, della responsabilità sul bilancio del Parlamento tedesco.



Merkel: da Germania un segnale forte all'Europa

"La Germania ha dato un forte segnale all'Europa ma ora farà di tutto per dare uno sviluppo all'unione economia e monetaria". Così il cancelliere tedesco, Angela Merkel, commenta la decisione. E in merito alla proposte per un meccanismo di supervisione bancaria unico da affidare alla Bce, ha detto che "è positivo e giusto", sottolineando che "vogliamo una tassazione delle operazioni finanziarie".



Monti: ottima notizia

Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha definito un'"ottima notizia" la sentenza dei giudici tedeschi "perché - ha spiegato - rimuove l'ostacolo ultimo per l'entrata in vigore del trattato sull'Esm e del Fiscal Compact". Poi, sulle condizioni poste da Berlino, ha rassicurato: "Non penso che segnino un freno al processo di stabilizzazione dei mercati". Monti ha poi detto che l'Italia "accoglie molto positivamente, salvo vederne i dettagli, la proposta oggi adottata dalla Commissione Ue sul meccanismo di supervisione unica bancaria europea", che il nostro paese "ha sempre sostenuto".



Juncker: prima riunione dell'Esm l'8/10

La riunione inaugurale dell'Esm si terrà l'8 ottobre a Lussemburgo. Lo annuncia il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker dopo il via libera al fondo salva stati permanente ricevuto dalla Corte costituzionale tedesca.



Applauso all'Europarlamento

Un applauso della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha accolto l'annuncio del presidente Martin Schulz della decisione della Corte Costituzionale tedesca.