Bonanni: "incontro positivo con Monti, ma servono clima positivo e cooperazione"

- "Se c'è buona volontà è possibile raggiungere entro un mese" l'accordo sulla produttività tra governo e sindacati. E' quanto ha affermato Raffaele Bonanni a Tgcom 24, dopo l'invito del premier Monti per uno sforzo maggiore di imprese e parti sociali per uscire dalla crisi. Il segretario generale della Cisl ha quindi ribadito che serve un clima positivo, "cooperazione" e non scontro.

Il segretario della Cisl nell'intervento fatto a Tgcom24 ha fatto riferimento al confronto con il governo sul tema della crisi. "Penso che, se c'è buona volontà, si potrà arrivare a un punto di incontro - ha affermato Bonanni - la realtà economica crescerà se l'economia andrà meglio ma serve un clima positivo, non di scontro, lo scontro è suicidio". Per Bonanni "in situazioni drammatiche non basta urlare contro un altro e il problema è risolto: sono 20 anni che si urla e l'Italia è con una mano davanti e una dietro". Poi, riferendosi all'incontro con il premier Monti, ha parlato di confronto positivo, "perchè si è discusso di come far crescere la produttività: il risanamento è importante, ma se sottrae soldi pubblici senza una crescita economica è inutile".

''Il governo - ha suggerito il segretario - oltre a detassare i premi di produttività, deve mettere sotto la lente di ingrandimento le infrastrutture, l'istruzione, la giustizia, e mafie, tutto ciò che ostacola il funzionamento di un sistema territoriale che o appoggia e pesa o la debilita. Se poi qualcuno vuole fare politica è un'altra storia, queste sono vicende economiche'', ha poi detto. ''Ma la crescita dipende anche dalle parti sociali" ha concluso il leader della Cisl.