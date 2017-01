foto Ansa 08:42 - La lotta all'evasione fiscale si inasprisce con il nuovo redditometro che entrerà in azione al massimo entro la fine di ottobre. Il "misuratore" servirà per evidenziare le situazioni in cui le spese di un contribuente non sono compatibili con il reddito dichiarato, e quindi a far scattare i controlli. Le voci considerate saranno circa cento: dall'auto all'abbonamento in palestra, dalla colf all'asilo dei bimbi. - La lotta all'evasione fiscale si inasprisce con il nuovo redditometro che entrerà in azione al massimo entro la fine di ottobre. Il "misuratore" servirà per evidenziare le situazioni in cui le spese di un contribuente non sono compatibili con il reddito dichiarato, e quindi a far scattare i controlli. Le voci considerate saranno circa cento: dall'auto all'abbonamento in palestra, dalla colf all'asilo dei bimbi.

Il progetto prevede in realtà due forme di redditometro, ha spiegato il direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, al Corriere della Sera. Uno per la selezione preventiva e uno per le attività di controllo. Il varo era previsto a giugno, ma la sperimentazione che è stata avviata dopo la presentazione a ottobre, ha evidenziato qualche elemento critico che andava rivisto. "Stiamo lavorando per ottenere uno strumento davvero efficace - ha spiegato Befera -. Preferisco ritardare un po'".



A influenzare il calcolo sulle spese saranno due coefficienti, uno geografico e uno legato al nucleo familiare. Avrà così un peso diverso un acquisto ingente in una regione a reddito medio-basso piuttosto che in una più ricca. E anche il numero dei componenti della famiglia sarà determinante per il calcolo finale.



In arrivo anche il simulatore del redditometro

Per chi teme di non rientrare nei parametri previsti dal Fisco, l'Agenzia delle Entrate ha già previsto il rilascio di un software che simulerà il redditometro. Chiunque, inserendo le proprie spese e il proprio reddito, potrà verificare il rischio di un accertamento fiscale.