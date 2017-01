Fondo Esm, attesa per la sentenza di legittimità della Corte costituzionale tedesca

foto Ansa 06:45 - La Corte costituzionale tedesca pronuncerà oggi la sua attesa sentenza sulla legittimità del fondo salva-Stati europeo Esm. Una sentenza negativa, ritenuta per altro improbabile, e la conseguente mancata adesione della Germania al fondo, impedirebbe di raggiungere il quorum del 90% del capitale versato, indispensabile per attivare il meccanismo permanente. - La Corte costituzionale tedesca pronuncerà oggi la sua attesa sentenza sulla legittimità del fondo salva-Stati europeo Esm. Una sentenza negativa, ritenuta per altro improbabile, e la conseguente mancata adesione della Germania al fondo, impedirebbe di raggiungere il quorum del 90% del capitale versato, indispensabile per attivare il meccanismo permanente.

Il governo tedesco si dice certo che i supremi giudici daranno una sentenza favorevole. Ieri il franco-tedesco Daniel Cohn-Bendit, copresidente del gruppo dei Verdi, ha preconizzato un "verdetto ragionevole": "Non credo che la Corte metterà in discussione l'Europa". Ed il costituzionalista tedesco Mattias Kumm, accademico della Humboldt Unviversitaet di Berlino, ha previsto una "sentenza storica": un "sì, ma" che dovrebbe spingere verso un nuovo tentativo di Costituzione europea.



Il "supermercoledì" europeo

Nei palazzi delle istituzione europee hanno rinominato la giornata di oggi "supermercoledì", dove l'Unione europea rischia la fine e insieme ha l'opportunità per rilanciarsi.



Oltre alla decisione della Corte costituzionale tedesca, questa mattina c'è attesa a Strasburgo anche per il discorso che Josè Manuel Barroso pronuncerà sullo Stato dell'Unione e in cui annuncerà la proposta di supervisione unica da parte della Bce su tutte le oltre 6mila banche dell'Eurozona. In serata, inoltre, dall'Aja arriveranno i risultati delle elezioni anticipate in Olanda che dovrebbero portare a un governo sostenuto da una coalizione "viola" più europeista di quello uscente.