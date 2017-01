foto Ansa

19:05

- Il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha chiesto ai sindacati uno sforzo per ottenere risultati prima dell'Eurogruppo e del vertice Ue di ottobre. "Al massimo in un mese servono segnali concreti", ha detto il premier durante il tavolo con le parti sociali a Palazzo Chigi. "Usate di più e applicate concretamente gli strumenti che già avete a disposizione per creare produttività", ha aggiunto il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera.