18:00

- La Borsa di Milano chiude in rialzo sulla scia dell'Europa, con il Ftse Mib a +0,83% a 16.226 punti e il Ftse All Share a +0,73% a 17.067. I mercati sono convinti che domani la Corte costituzionale tedesca darà il suo ok al fondo salva-Stati Esm. A regalare ottimismo sono stati anche i dati sulla Cina: il premier di Pechino ha detto infatti che nel suo Paese quest'anno il Pil crescerà del 7,5%. A Piazza Affari i guadagni premiano soprattutto le banche.