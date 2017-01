La ricetta anticrisi di Tremonti: la via d’uscita è dividere le banche tra produttive e speculative

"Problemi finaziari non sono dell'Italia"

“Io non ho mai votato un decreto del governo - ha spiegato Tremonti - e a gennaio parlai di recessione a -3: ora ci siamo vicini. Allora c'era l'entusiasmo e il miracolo. Le difficoltà c'erano anche prima che fossero esasperate strumentalmente e chi di spread colpisce di spread perisce. Allora fu fatta una presentazione in cui dissero che avrebbero dato la stabilità finanziaria, la crescita economica e la normalità politica. La stabilità finanziaria non è arrivata e non è colpa del governo perché i problemi finanziari non sono solo dell’Italia. La caduta dello spread è dovuta solo al denaro regalato alle banche dalla Bce. Dovevamo avere crescita economica, invece siamo a -3".

"Continuo a non capire Monti"

Sull’operato del governo tecnico Tremonti aggiunge: "Più ascolto le considerazioni di Monti, meno lo capisco. Gli dissi che l’eccesso di tassazione avrebbe portato a una depressione economica e le tasse sulla casa e sulla benzina erano state eccessive. Mi dissero che serviva per portare stabilità, in compenso è caduta l’economia. Quella che chiamano spending review, se si usa l'inglese, è un modo per prendere in giro le persone".



"Riforme? Andavano fatte meglio"

"Sono stati tanti gli errori - continua Tremonti -. Le riforme strutturali? Dovevano fare meglio sulle pensioni. Le avrei fatte io, ma non ci siamo messi d’accordo. Avevamo il sistema pensionistico più stabile d’Europa, ma la riforma doveva essere fatta meglio. Quella degli esodati se l’avesse fatta un governo civile sarebbe successo l’inferno invece è stata nascosta. I licenziamenti? Li chiedono nel mondo. La cosa che trovo amorale e devastante è l’aver venduto nella riforma il passaggio a tempo fisso per forza. Sono vietati un elenco lunghissimo di lavori con la partita iva. Io sono per il posto fisso, ma non è che lo si può costruire in tempo di crisi offrendo la possibilità ai datori di lavoro di mandare a casa i giovani perché non si potranno rinnovare i contratti. E’ il nodo con cui si impicca mezza generazione".

Il modello, spiega durante una lunga intervista condotta da Fabrizio Summonte, è quello di Roosevelt. "Se usi i soldi dei cittadini li puoi usare solo per finanziare le imprese e le famiglie e non per speculare nel casino della finanza come si fa adesso. Se le cose vanno bene ci sono i profitti, altrimenti le perdite sono dei risparmiatori. Questa è la vera uscita di sicurezza. Quella che si vede ora è una tecnica finanziaria che sposta attivi tossici da una tasca all’altra. Siccome titoli tossici non li vuole più comprare il mercato allora li compra la Bce", ha spiegato Tremonti. "Quando la Bce, già piena di titoli tossici, avrà problemi: chi pagherà? I cittadini", osserva poi l'ex ministro.Sull'opposizione alle politiche della Bce, Tremonti osserva: "La ragione di opposizione è politica, ovvero stabilire quanto la moneta può dominare sulla democrazia e quanto i banchieri centrali possono controllare i governi. In sintesi: vediamo come funziona, ma funziona solo se i governi accettano delle condizioni che non sono poste da altri governi ma dai tecnici. E' presto per dirlo, vorrei vedere - ribadisce - le condizioni, chi le controlla e alla fine il travaso di potere che si produce tra i singoli governi o i poteri del mercato finanziario".