- Moody's minaccia di tagliare il rating degli Usa da tripla A ad Aa1 nel caso in cui Washington non adotti le misure necessarie per ridurre il livello del debito pubblico rispetto al Pil. Se il congresso non troverà un accordo per evitare il cosiddetto "fiscal cliff", cioè la combinazione di tagli alla spesa pubblica e aumento delle tasse, secondo gli economisti il Paese potrebbe andare incontro a una severa recessione all'inizio del 2013.