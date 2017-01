foto LaPresse Correlati Il vertice a Palazzo Chigi

E' urgente uno sforzo per risultati concreti nel tavolo sindacati-imprenditori. L'appello, al vertice tra governo ed esponenti dei lavoratori, viene da Mario Monti, che avverte: "Abbiamo poche settimane. Entro un mese servono segnali concreti". Lo spalleggia anche il ministro Passera. Ma i sindacati rispondono: sia il governo ad agire. Non siamo noi ad avere gli strumenti per superare la crisi.

E il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera aggiunge: "Avete fatto accordi e contribuito a leggi sagge, vi chiediamo di usarli di più e applicare concretamente gli strumenti che già avete a disposizione per creare produttività". Il riferimento è alla legge 138 e all'accordo del 28 giugno.



Il premier: "Imprese e sindacati facciano di più"

"Noi ci aspettiamo, ed esigiamo a nome del Paese e dei cittadini, che imprese e sindacati riescano a fare qualcosa di più - ha detto Monti -. Sono sicuro che lo otterremo, la crisi ha accresciuto in tutti il senso di appartenenza. La sfida sulla produttività del lavoro non può essere affrontata solo da una parte". "Le statistiche internazionali - ha spiegato Monti - mostrano una dinamica preoccupante tra l'Italia e gli altri Paesi per la produttività negli ultimi anni. Ci chiediamo - ha aggiunto - se si sono stati fatti tutti gli sforzi per mettere in pratica l'accordo del 28 giugno 2011. Ci chiediamo che se non sia il caso di procedere ad uno sforzo di modernizzazione dei rapporti" per cercare di colmare questo "spread di produttività".



Passera: "Mostriamo a tutti che facciamo sul serio"

"Ci aspettiamo proposte ambiziose e complessive - dice ancora Passera -. Aumentare la produttività serve anche in termini di convinzione per il resto del mondo che l'Italia sta facendo sul serio". Passera ha poi fatto sapere che ci sono delle risorse messe a disposizione dal governo per favorire un accordo imprese-sindacati, a patto che vengano avanzate "proposte ambiziose". Inoltre ogni possibile aumento salariale, ha spegato Passera, dovrà essere subordinato a un aumento della produttività".



Bonanni: "Produttività? Pronti a lavorare insieme"

E proprio sulla produttività il leader della Cisl Raffaele Bonanni ha risposto a Monti, al vertice con il governo a Palazzo Chigi: "Siamo disposti a lavorare insieme sugli elementi che ostacolano la maggiore produttività per alzare i salari, oggi troppo bassi. Bisogna migliorare la produttività con un gioco forte tra potere centrale e locale e parti sociali e la responsabilità di ciascuno".



Camusso: "Si cominci detassando le tredicesime"

"La crescita non può dipendere da quello che le parti sociali possono fare in termini di produttività aziendale. Servono interventi sulla produttività di sistema, politiche industriali ed energetiche da parte del governo". La pensa così sull'appello del premier il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, che precisa. "Sulla produttività incide il problema della dimensione delle nostre aziende. Servono inoltre nuove norme sulla legalità e sulla corruzione, che incidono pure sulla produttività. Le parti sociali possono fare la loro parte ripartendo dall'accordo del 28 giugno 2011, estendendolo e applicandolo nei rinnovi contrattuali. Infine serve ridare fiducia alle persone cominciando con la detassazione delle tredicesime con le risorse recuperate dalla lotta all'evasione".



Angeletti (Uil) ribatte: "E' il governo a dover fare di più"

La prima risposta a Monti è arrivata dal leader sindacale Luigi Anegeletti. "Nei Paesi normali - scrive il segretario generale della Uil sul suo profilo Twitter - sono i cittadini che esigono che i governi facciano di più".



"Siamo tutti casta: non pensiamo al bene comune"

Nel suo intervento, Monti ha detto: "Casta siamo tutti noi cittadini italiani che continuiamo a dare prevalenza più al particolare che al generale e poi ci lamentiamo che il generale funziona male". "Ogni città ha rivendicato la sua università, il suo aeroporto, il suo tribunale. Con quali risultati per la competitività del Paese?" Ecco il perché degli sforzi, ha proseguito Monti "per dare più competitività, per esempio, alla geografia dei tribunali. E' in questo modo che si dà più efficacia al sistema"



"Aggravata situazione per poter risanare"

"Credo che le nostre decisioni abbiano contribuito ad aggravare la situazione italiana - ha detto Monti -. Sono pronto a leggere titoli dei giornali che dicono: 'Monti ammette di essere responsabile della recessione'. Solo uno stolto potrebbe pensare che si potesse risolvere una situazione che dura da decenni senza aggravare la situazione della domanda"." Ma soltanto in questo modo si può avere qualche speranza di risolvere la situazione", ha concluso il premier.



"Entro fine legislatura investiremo 50 mld di infrastrutture"

Il governo "punta a sbloccare 50 miliardi di euro entro fine legislatura" per interventi infrastrutturali, ha spiegato Monti, ribadendo che l'esecutivo, nei vari ambiti, punta a una "azione sistemica finalizzata a incrementare la produttività".



"Importante ridurre il costo del lavoro"

Secondo Monti inoltre "è importante guardare bene dentro il cuneo fiscale. Se vogliamo dare più competitività alle imprese italiane dobbiamo ad ogni costo ridurre la parte del cuneo che riguarda il costo del lavoro per unità produttiva". Così il premier ha risposto alle sollecitazioni al riguardo arrivate dagli imprenditori. Durante l'inaugurazione il presidente di Fiera Milano, Michele Perini, aveva anche regalato scherzosamente a Monti un fermacarte a forma di cuneo.