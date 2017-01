foto Ap/Lapresse

- Piazza Affari avvia la seduta in ribasso: Ftse Mib -0,66% e All Share -0,63%. Il differenziale tra i titoli tedeschi e italiani a 10 anni è in rialzo in area 370 punti (369,6) dopo aver chiuso ieri a 363 punti. Le borse aprono in negativo una seduta che si preannuncia all'insegna del nervosismo, in attesa domani della sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla legittimità del fondo salva Stati e giovedì della riunione della Fed americana.