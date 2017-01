foto Ansa Correlati Lavoro, Angeletti: il peggio in arrivo 13:03 - La spesa delle famiglie italiane nel secondo trimestre 2012 segna un calo del 3,5%, dovuto a una diminuzione del 10,1% degli acquisti di beni durevoli, del 3,5% di quelli non durevoli e dell'1,1% degli acquisiti di servizi. Lo rilevano i dati Istat sul Pil del secondo trimestre 2012, sceso, secondo l'Istituto di statistica, dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% nei confronti del secondo trimestre 2011. - La spesa delle famiglie italiane nel secondo trimestre 2012 segna un calo del 3,5%, dovuto a una diminuzione del 10,1% degli acquisti di beni durevoli, del 3,5% di quelli non durevoli e dell'1,1% degli acquisiti di servizi. Lo rilevano i dati Istat sul Pil del secondo trimestre 2012, sceso, secondo l'Istituto di statistica, dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% nei confronti del secondo trimestre 2011.

Rispetto al trimestre precedente, i principali aggregati della domanda interna - comunica l'Istat - sono diminuiti nel secondo trimestre 2012 "in misura significativa", con cali dello 0,7% dei consumi finali nazionali e del 2,3% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni hanno subito una flessione dello 0,4% e le esportazioni sono aumentate dello 0,2%.



Si spende meno per i trasporti

La contrazione degli investimenti è stata determinata da una flessione di tutte le componenti. In particolare, la spesa per macchine, attrezzature e altri prodotti e' diminuita del 3,1%, la spesa per mezzi di trasporto del 3,8% e gli investimenti in costruzioni dell'1,5%. In termini tendenziali, gli investimenti fissi lordi hanno segnato nel complesso una diminuzione del 9,5%. In particolare, si registrano flessioni tendenziali del 10,4% della spesa in macchinari e altri prodotti, del 22,4% degli investimenti in mezzi di trasporto e del 6,3% degli investimenti in costruzioni.



Male l'industria

Nel secondo trimestre del 2012 tutti i grandi comparti di attività economica registrano una diminuzione congiunturale del valore aggiunto: -1,9% per l'agricoltura, -1,6% per l'industria e -0,5% per i servizi. Lo comunica l'Istat (con i dati sul Pil), aggiungendo che in termini tendenziali il valore aggiunto è aumentato dello 0,9% nell'agricoltura, mentre è diminuito del 6% nell'industria in senso stretto, del 6,5% nelle costruzioni e dell'1,1% nel complesso dei servizi



Dietro a Usa, Giappone ed Eurozona

L'economia italiana, con il Pil in calo dello 0,8% su base congiunturale e del 2,6% su base tendenziale, si colloca dietro alle grandi economie del pianeta. Nel secondo trimestre, in termini congiunturali, il Pil - comunica l'Istat facendo un raffronto internazionale - è aumentato dello 0,4% negli Stati Uniti, dello 0,3% in Germania e in Giappone, e' rimasto stazionario in Francia, mentre è diminuito dello 0,5% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si sono registrati incrementi del 3,6% in Giappone, del 2,3% negli Stati Uniti, dell'1,0% in Germania e dello 0,3% in Francia, mentre nel Regno Unito il Pil e' diminuito dello 0,5%. Nel complesso, l'area Euro ha registrato un calo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% in confronto allo stesso trimestre del 2011.



Monti: "Non ho visto i dati e non li commento"

"Non li ho visti e non sono in grado di commentarli". Così, a Sarajevo, il presidente del Consiglio, Mario Monti, ha risposto ad una domanda dei giornalisti sui nuovi dati sul Pil che mostrano un ulteriore arretramento, che determinano la peggiore situazione dalla fine del 2009.