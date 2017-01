foto Ansa 15:27 - Per l'occupazione in Italia ci aspetta un autunno "drammatico". Questo l'allarme lanciato dal numero uno della Uil, Luigi Angeletti, nel corso di una intervista a Tgcom24. Angeletti ha sottolineato che "stiamo perdendo mille posti di lavoro al giorno" e che "questa emorragia non si arresterà". "Ci aspettano - ha aggiunto - mesi peggiori di quelli che sono passati". - Per l'occupazione in Italia ci aspetta un autunno "drammatico". Questo l'allarme lanciato dal numero uno della Uil, Luigi Angeletti, nel corso di una intervista a Tgcom24. Angeletti ha sottolineato che "stiamo perdendo mille posti di lavoro al giorno" e che "questa emorragia non si arresterà". "Ci aspettano - ha aggiunto - mesi peggiori di quelli che sono passati".

"I miracoli non si possono fare - prosegue il leader sindacale ai microfoni di Alessandro Banfi -, quindi se solo si facessero le riforme con la sufficiente rapidità già sarebbe qualcosa".



Il segretario Uil analizza anche l'operato del governo sull'evasione fiscale che definisce positivo. Ma si tratta di un problema serio in quanto "contrastare l'evasione non è popolare perché è di massa, non evadono solo i ricchi". Per Angeletti, poi, sono i lavoratori dipendenti che pagano le imposte prima di prendere lo stipendio a dover fare la vera rivolta fiscale. Inoltre "tutte le risorse recuperate dall'evasione devono esser utilizzate per ridurre le tasse a chi le paga.



Il sindacalista tocca anche il tema dei costi della politica, che vanno ridotti di 5 miliardi. Una cosa "scandalosa, quei soldi devono ritornare agli italiani. Ci sono 960mila persone che vivono di politica e negli ultimi 10 anni hanno aumentato il loro reddito dell'80%. Non c'è lavoratore o imprenditore che ha beneficiato dello stesso trattamento".



Infine le pagelle ai ministri: "La Fornero è un'ottima economista, non ha una formazione adeguata però per fare il ministro del Lavoro. Ha una scarsa conoscenza del sistema delle relazioni industriali e non sono cose che si apprendono velocemente. Passera? Un ottimo ministro pieno di buona volontà, molto spesso è però vincolato dal fatto che propugna una politica che l'insieme del governo non sostiene. Grilli? E' un ottimo ministro del Tesoro. Barca? Ho letto alcune sue dichiarazioni interessanti e affascinanti, ma francamente sono rimaste tali. Il migliore è Grilli".