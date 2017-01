foto Ap/Lapresse

- La numero uno dell'Fmi, Christine Lagarde, ha ribadito l'interesse del Fondo monetario internazionale ad avere un ruolo nella creazione e nel monitoraggio del piano della Banca centrale europea per l'acquisto di Bond di paesi dell'eurozona. In un comunicato la Lagarde spiega che i recenti passi annunciati a livello europeo "spianano la strada per andare avanti", e che "la priorità ora è un'attuazione coordinata".