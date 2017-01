Grilli: "All'Italia non serve il piano anti-spread"

14:44

- Il meccanismo anti-spread messo in campo dalla Bce? L'Italia non ha nessuna intenzione di accedervi, come assicura il ministro dell'Economia Vittorio Grilli parlando a margine del workshop Ambrosetti a Cernobbio. "Lo abbiamo già detto tante volte - chiarisce -. In questo momento riteniamo di non averne assolutamente bisogno. La nostra opinione non è cambiata, come avete sentito anche dal presidente del Consiglio".