Il premier: "Altro mandato? Presto vacanze" 14:19 - In Italia l'area della sofferenza occupazionale riguarda quasi 4,4 milioni di persone. A sostenerlo è la Cgil, che spiega come nel secondo trimestre ai 2,7 milioni di disoccupati censiti dall'Istat vanno aggiunte 1.687.000 persone tra "scoraggiati" (coloro che non cercano lavoro poiché pensano di non trovarlo) e cassaintegrati.

Secondo la Cgil nello stesso periodo del 2007, quindi nel periodo pre-crisi, si trovavano nell'area del disagio occupazionale 2.475.000 persone. L'aumento negli ultimi cinque anni è quindi stato pari al 77%.



Il dato emerge da uno studio dell'Ires che sottolinea come nel nostro Paese l'inattività sia un fenomeno molto più diffuso rispetto al resto dell'Europa. Dentro quest'area, si legge nella ricerca, "si trova una parte rilevante di esclusi dal mondo del lavoro non formalmente riconosciuti come disoccupati. Sarebbe altrimenti inspiegabile un tasso di disoccupazione nella media e un tasso di occupazione molto più basso di quello europeo".



"Le motivazioni dell'inattività sono molteplici - spiegano Raffaele Minelli, presidente dell'Ires, e Fulvio Fammoni, presidente della Fondazione Di Vittorio - ma la forza lavoro potenziale rilevabile al suo interno è appunto di oltre tre milioni di persone".



"E' una simulazione molto realistica e prudenziale della vera area di disagio occupazionale - affermano - e rappresenta l'immagine, purtroppo più vera e drammatica, di come la crisi ha colpito il lavoro. A questi milioni di persone non si può dire che la prospettiva di essere travolti dalla crisi si è allontanata. E' evidente che il lavoro è il principale fattore non affrontato dal governo per uscire dalla crisi".