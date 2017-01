foto Ap/Lapresse

17:48

- Continua l'effetto positivo sui mercati del piano anti-spread della Bce. La Borsa di Milano chiude in forte rialzo, risultando nettamente la migliore in Europa. L'indice Ftse Mib sale del 2,09% a 16.110 punti, mentre il Ftse All-Share segna un +1,94% a 16.954 punti. Più contenuti, invece, i rialzi delle altre Borse europee con Londra, Parigi e Madrid appena positive e Francoforte in progresso di oltre mezzo punto.