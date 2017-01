foto LaPresse

11:14

- Taglio dei target previsti per la riduzione della bolletta energetica e per l'incidenza delle rinnovabili sui consumi. Nella nuova bozza di Strategia energetica nazionale, il governo punterebbe così a ridurre di 14 miliardi l'anno (erano 15) la fattura energetica e fissa al 20% (da 23%) l'obiettivo per le fonti verdi.