09:24

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dell'1,01% e il Ftse All Share dello 0,77%. In luce le banche che beneficiano del forte calo dello spread Btp/Bund sceso a 360 punti base dopo le parole rassicuranti del numero uno della Bce, Mario Draghi, che ha annunciato l'acquisto illimitato di bond a sostegno dei Paesi in crisi dell'Eurozona. Sul listino Intesa sale del 2,8%, Unicredit del 2,6% e Mps del 2,10%.