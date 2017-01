foto Ap/Lapresse

22:27

- Termina in rally la seduta a Wall Street, con gli investitori ottimisti dopo il piano antispread presentato oggi dal governatore della Bce, Mario Draghi. Il Dow Jones chiude in progresso dell'1,87%, a 13.290,69 punti; il Nasdaq con un guadagno del 2,17%, a 3.135,81 punti, e lo S&P 500 con un avanzamento del 2,04%, a 1.432,11 punti. Dopo la chiusura di New York, l'euro è scambiato a 1,2634 dollari.