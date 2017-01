foto LaPresse 20:01 - Taglio della bolletta energetica di 15 miliardi di euro l'anno, investimenti pari a 180 miliardi, riduzione del 19% dei gas serra e 23% di incidenza delle rinnovabili. Questi i risultati attesi dal piano del governo per il 2020 e contenuti nella bozza della strategia energetica nazionale. Prevista anche la possibile rimodulazione del limite alle trivellazioni offshore. Per i carburanti, incentivare i self service e più trasparenza dei prezzi. - Taglio della bolletta energetica di 15 miliardi di euro l'anno, investimenti pari a 180 miliardi, riduzione del 19% dei gas serra e 23% di incidenza delle rinnovabili. Questi i risultati attesi dal piano del governo per il 2020 e contenuti nella bozza della strategia energetica nazionale. Prevista anche la possibile rimodulazione del limite alle trivellazioni offshore. Per i carburanti, incentivare i self service e più trasparenza dei prezzi.

Questi i punti principali della bozza, secondo quanto riporta l'Agi



- Riduzione del 19% di emissioni di gas serra, superando gli obiettivi europei per l'Italia pari al 18% di riduzione rispetto alle emissioni del 2005.



- Quota del 23% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi primari (rispetto all'11% del 2010) con una riduzione dall'86 al 76% dei combustibili fossili. In particolare, ci si attende che le rinnovabili diventino la prima fonte nel settore elettrico, superando il gas, con oltre il 38% dei consumi (rispetto al 23% del 2010).



- Calo del 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale al 2020 (ovvero, -4% rispetto al 2010), superando gli obiettivi europei di -20%, principalmente grazie alle azioni di efficienza energetica.



"Il settore energetico - si legge nella premessa del documento - ha un ruolo fondamentale nella crescita dell'economia del Paese, sia come fattore abilitante (avere energia a basso costo, con limitato impatto ambientale e con elevato livello di servizio è una condizione fondamentale per lo sviluppo delle imprese e per le famiglie), sia come fattore di crescita in sè (pensiamo ad esempio al potenziale della Green economy). Assicurare un'energia più competitiva e sostenibile è dunque una delle sfide più rilevanti per il futuro del nostro Paese.



Ecco perché ci è sembrato indispensabile lavorare alla definizione di una Strategia Energetica Nazionale che espliciti in maniera chiara gli obiettivi principali da perseguire nei prossimi anni, tracci le scelte di fondo e definisca le priorità d'azione - pur essendo consci di agire in un contesto di libero mercato e con logiche di sviluppo non controllabili centralmente".



Il presente documento "costituisce dunque la base per l'ampia consultazione pubblica che intendiamo avviare nelle prossime settimane con i principali attori coinvolti, direttamente e indirettamente, nel settore energetico e che sfocerà in una nuova Strategia Energetica per il Paese".