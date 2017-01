foto Ansa Correlati Draghi sfida Merkel: "Acquisto illimitato di bond"

"Dopo le decisioni annunciate dal governatore della Bce Mario Draghi, vedo un momento importante e un passo avanti verso una governance dell'Eurozona più soddisfacente". Lo ha affermato il premier Mario Monti in una conferenza stampa congiunta con il presidente della Commissione Ue Manuel Barroso. Quest'ultimo ha sostenuto: "Possiamo superare la crisi in Italia e in tutta l'Unione europea, ma ci riusciremo solo insieme".

"L'Italia sta pagando ancora un costo non giustificato dai fondamentali per finanziarsi sui mercati", ha aggiunto Monti secondo il quale "l'Italia continua a muoversi con un senso di disciplina e di riforme che potrà non rendere necessari aiuti dall'Unione Europea". "Con oggi si è fatto un importante passo avanti - ha detto ancora il premier -, la decisione della Bce può condurre a una governance dell'eurozona più soddisfacente".



"Ho molto apprezzato il piano di Draghi"

Il programma di acquisto di bond da parte della Bce annunciato da Mario Draghi rappresenta "un passo avanti importante per la governance dell'eurozona", dice Monti, sottolineando di aver "molto apprezzato che, nella propria indipendenza, la Bce sia arrivata oggi a queste decisioni".



Barroso: "Grazie a Monti per quanto fatto per l'Ue"

"Grazie e congratulazioni per quanto hai fatto non solo per il tuo Paese ma per l'Ue e la zona euro". Cosi' il presidente Josè Manuel Barroso rivolgendosi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al "caro amico" Mario Monti. "Possiamo superare questa crisi in Italia - ha detto ancora Barroso - così come in tutti i Paesi dell'Unione europea, ma solo tutti insieme e non uno contro l'altro".



Hollande: la Bce ha seguito il proprio mandato

La Bce ha agito ''conformemente al suo mandato''. Lo ha detto il presidente Francese Francois Hollande, al termine dell'incontro a Londra con il premier David Cameron.