13:26

- Piazza Affari chiude in forte rialzo con una seduta segnata dall'entusiasmo per il piano di acquisto dei titoli di Stato, annunciato dal presidente della Bce, Mario Draghi. L'indice Ftse Mib ha segnato un +4,31% a 15.780 punti, mentre il Ftse All Share segna un +3,98% a 16.631 punti. Allentata la tensione sullo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi, sul paniere principale si registra un boom dei bancari.