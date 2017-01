foto Ansa

17:16

- Per Vittorio Grilli, al momento non c'è necessità di ulteriori manovre correttive: "L'aggiustamento fiscale raggiunto dall'Italia è strutturale, non c'è bisogno di ulteriori sacrifici" ha spiegato il ministro dell'Economia sottolineando che il governo è inoltre riuscito a posticipare a giugno l'incremento dell'Iva dal 21 al 23% "ma nostro obiettivo è evitarlo proprio".