Merkel: "Bce agisce secondo il suo mandato" "Le sue azioni non sostituiscono la politica"

- "La Bce agisce in modo indipendente, nel quadro del suo mandato". Così Angela Merkel ha commentato le dichiarazioni di Draghi sull'acquisto illimitato di bond da parte della Bce, al termine dell'incontro con il premier spagnolo Mariano Rajoy. La cancelliera tedesca ha poi precisato: "Tutte le misure che servono alla stabilità monetaria, come quelle della Bce, non possono sostituire le azioni politiche".