15:01

- "Non ci saranno limiti quantitativi ex ante" per l'acquisto dei bond dei Paesi in difficoltà da parte della Bce. Lo ha assicurato il presidente Mario Draghi, aggiungendo che "l'Eurotower interromperà le sue azioni in caso di mancato rispetto degli accordi da parte dei Paesi". Il voto del board sulla decisione odierna non è stato unanime: c'è stato un dissenso, ha detto ancora Draghi, concludendo: "Sta a voi indovinare chi".