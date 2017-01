Il programma di acquisti di bond da parte della Bce sul mercato secondario sarà illimitato. Lo ha spiegato Draghi, nella conferenza stampa che ha seguito la riunione del Consiglio dei governatori. "Non è previsto - ha detto Draghi - alcun limite quantitativo ex ante per dimensione e portata a queste transazioni monetarie". La "dimensione" degli acquisti di bond sarà "adeguata al conseguimento degli obiettivi".



La Bce avrà lo stesso status degli altri creditori per quanto riguarda gli acquisti di bond di Paesi dell'eurozona sul mercato secondario. Lo ha dichiarato il presidente della Bce. I bond che verranno acquistati avranno una scadenza da uno a tre anni e verranno detenuti dall'Eurotower fino alla loro scadenza.

"Se Fmi vorrà partecipare, sarà benvenuto"

"L'Fmi ha una gestione indipendente e se nella sua indipendenza vuole partecipare al programma" di finanziamento "sarà il benvenuto. E' uno scenario che preferiamo", ha detto Draghi.

Fmi: "Bene azioni Bce, pronti a collaborare"

Il Fondo Monetario Internazionale ha apprezzato fortemente le azioni della Bce, precisando di essere pronto a collaborare. Lo ha dichiarato Christine Lagarde, direttore generale dell'istituto di Washington. Lagarde ha fatto sapere di "accogliere con favore" l'iniziativa di Francoforte e ha sottolineato che l'Fmi agirà "nei limiti del suo mandato".

"Salvaguardare irreversibilità dell'euro"

"Dobbiamo salvaguardare i meccanismi di trasmissione delle politiche monetarie nell'eurozona" per "affrontare le distorsioni che arrivano dalla paura" dei mercati sulla "irreverisbilità dell'euro" ha quindi spiegato Draghi.

"Programma Bce funzionerà"

"Ci sono molte differenze con i programmi precedenti che ci fanno pensare che questa volta funzionerà" ha quindi aggiunto il presidente della Bce, riferendosi agli acquisti dei bond che rappresentano il terzo tentativo dell'Eurotower di fermare la crisi finanziaria comprando sui mercati.



Voto non unanime

Il voto sulle decisioni della Bce "non è stato unanime" e "c'è stato un voto in dissenso: sta a voi indovinare chi" ha detto Draghi, rispondendo a una domanda dei giornalisti.



La Bce lascia invariati i tassi di interesse

La Banca centrale Europea ha lasciato invariati i tassi d'interesse, che restano allo 0,75%. Sono di conseguenza rimasti fermi anche i tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi, rispettivamente all'1,50% e a zero. Positiva la reazione dei mercati, tutti in deciso rialzo dopo l'annuncio del board dell'Eurotower.



"Abbiamo discusso di un possibile taglio dei tassi di interesse, ma abbiamo valutato che non fosse il momento giusto - ha spiegato Draghi -. Quando abbiamo ridotto il tasso di riferimento in luglio abbiamo già tenuto conto del previsto rallentamento del ciclo economico, quindi era già incorporato".



"Crescita debole, pesa maggiore incertezza"

"La crescita economica nell'eurozona rimarrà debole, pesano maggiori incertezze". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, nella conferenza stampa che ha seguito la riunione del Consiglio dei governatori.



"Inflazione scenderà nel 2013"

Per il presidente dell'Eurotower, "i tassi di inflazione rimarranno sopra il 2% nel corso del 2012 e scenderanno sotto quel livello nel corso del prossimo anno per rimanere in linea nel medio termino, ancorate con l'obiettivo della Bce".

La Bundesbank contraria al piano anti-spread

Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, "è contrario al piano di acquisti illimitati di titoli di Stato da parte della Bce". Lo ha detto la Banca centrale tedesca in una nota, precisando che il piano "potrebbe far slittare le riforme" nei Paesi a rischio.