foto Dal Web

11:47

- Dopo aver rivisto al ribasso le stime per il Pil nel 2012, l'Ocse bacchetta ancora il nostro Paese. "Alcuni Stati, come l'Italia, che stanno conoscendo degli aggiustamenti, non hanno fatto ancora abbastanza per ristabilire la competitività", ha dichiarato il capo economista, Pier Carlo Padoan. L'esperto ha ricordato che tale "mancanza accumulata nel tempo è uno dei principali problemi dei Paesi del Sud nell'Eurozona".