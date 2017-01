Pil, l'Ocse rivede al ribasso le stime per l'Italia "Non ha fatto abbastanza per la competitività"

foto Afp Correlati Ocse: Monti è l'uomo giusto per l'Italia

L'Ocse corregge al ribasso le sue stime per il Pil italiano nel 2012, prevedendo un calo del 2,4%. Nelle stime emesse a maggio, invece, la previsione era di un -1,7%. Nel secondo trimestre del 2012, del resto, secondo l'Eurostat il Pil italiano ha subito una contrazione dello 0,7%, che si aggiunge al -0,8% del trimestre precedente. Su base annua, rispetto al secondo trimestre del 2011, il Prodotto interno lordo crolla del 2,5%.

G7, Italia maglia nera

Ancora una volta quella per l'Italia è la peggiore stima tra i Paesi del G7 ed è contenuta nella Valutazione interinale di settembre, diffusa dall'Organizzazione tra i due Rapporti economici semestrali.



Si prevede una flessione annualizzata del Pil italiano pari al 2,9% sia nel secondo sia nel terzo trimestre di quest'anno, con un calo pari al 3,3% nel primo e pari all'1,4% nel quarto trimestre. L'Interim Assessment abbassa anche le previsioni per la Germania (+0,8% nel 2012 da +1,2% indicato a maggio), la Francia (+0,1% da +0,6%) e soprattutto per il Regno Unito che scivola in recessione (-0,7% da +0,5%), anche se il rapporto avverte che l'impatto delle Olimpiadi potrebbe non essere stato preso in considerazione completamente.



Scendono, sia pure in minore misura, le stime per gli Usa (+2,3% dopo il +2,4%), mentre migliorano quelle per il Giappone (+2,2% da +2%). Nel complesso, il Pil del G7 dovrebbe crescere dell'1,4% nel 2012, come nel 2011.



"L'Italia non ha fatto abbastanza per la competitività"

Il documento dell'Ocse individua inoltre la situazione dell'Italia in una carenza di misure per rilanciare la competitività. Dice infatti il capo economista Ocse Pier Carlo Padoan: "Alcuni Paesi, come l'Italia, che stanno conoscendo degli aggiustamenti, non hanno fatto ancora abbastanza per ristabilire la competitività", sottolieando che la "mancanza di competitività accumulata nel tempo" è uno dei principali problemi dei Paesi Sud Eurozona, fonte di squilibrio.



Eurozona: riforme per creare più occupazione

Quadro contraddittorio per il mercato del lavoro nei Paesi Ocse, con l'Organizzazione che vede nelle riforme, soprattutto nell'Eurozona, la via per evitare una radicalizzazione del problema occupazione. Il rallentamento della crescita sta infatti condizionando la creazione di nuovi posti nella maggior parte delle economie, ma - rileva l'Ocse nel suo rapporto interinale - "l'impatto sulla disoccupazione appare sorprendentemente attenuato in alcuni Paesi".



In un periodo nel quale sembra probabile che la crescita della produzione industriale sia sotto la norma c'è il rischio, secondo gli analisti, "che la disoccupazione possa salire più rapidamente di quanto visto recentemente, con effetti negativi su crescita del reddito, fiducia e attivita'". E tra i Paesi, sia Ocse che non, "questo rischio è presente negli Stati Uniti".



In tutti i Paesi, ma soprattutto nell'Eurozona, secondo l'Organizzazione "le riforme del mercato del lavoro sono fondamentali per promuovere nel breve termine la crescita dell'occupazione, facilitare l'adeguamento dei salari e ridurre il rischio che la disoccupazione si radicalizzi". Al contrario, secondo gli esperti, riformare il mercato, adottare norme meno stringenti "in settori con un forte potenziale di nuovi posti di lavoro, come il commercio al dettaglio e i servizi professionali, potrebbe anche migliorare i risultati del mercato del lavoro velocemente".



Il risanamento dei bilanci frena l'economia

Le politiche di risanamento dei conti pubblici, "pur necessarie in una prospettiva di medio termine, stanno frenando l'attività economica nel breve termine", ma i mercati premono e i Paesi dell'area euro con i conti sotto stress non possono fare altro che adoperarsi per centrare gli obiettivi di deficit, indica ancora l'Ocse. In alcuni Paesi potrebbe verificarsi un circolo vizioso nel momento in cui l'attività economica risulta più debole di quanto previsto nei bilanci pubblici, il che comporta scostamenti sui deficit maggiori del previsto, innescando la necessità di ulteriori misure sui conti.



D'altro canto, rileva l'Ocse, i molti Paesi dell'area euro con i conti pubblici malmessi dovrebbero continuare a perseguire i piani di risanamento per centrare gli obiettivi ufficiali di deficit. Se da un lato "tale irrigidimento fiscale pro-ciclico è in linea di principio indesiderabile, dall'altro i mercati finanziari lasciano poco spazio" per fare altrimenti. Altri Paesi dell'area hanno invece spazio per lascia agire gli stabilizzatori automatici, in parte o interamente, o anche per prendere misure di stimolo nei pochi casi in cui ci sono le condizioni per farlo. L'Ocse nota infine che le condizioni finanziarie in generale sono migliorate, ma restano molto diverse da Paese a Paese. In particolare nell'area euro sono più agevoli nei Paesi "core", mentre sono molto rigide in quelli periferici, dove "la maggior parte delle banche è esclusa dal mercato dei finanziamenti, i depositi sono in caduta e i tassi di prestito sono in ascesa".



Più debole l'economia globale

La crisi dell'area euro "resta il rischio maggiore per l'economia globale ed è quindi necessaria un'azione politica più forte che dia maggiore fiducia nell'Unione monetaria", scrive inoltre l'Ocse, sottolineando che l'economia del pianeta si è indebolita rispetto alla scorsa primavera a causa della recessione della zona euro, i cui effetti si fanno sentire sia sulle economie dei Paesi industrializzati, sia sui Paesi non-Ocse attraverso i canali del commercio e della fiducia.



La domanda dei consumatori, alle prese con un calo di fiducia e la risistemazione dei bilanci, resta debole in molti Paesi e sta rallentando anche la crescita degli investimenti delle imprese, eccetto che in Giappone dopo continua la ricostruzione post-terremoto. Nell'area euro, la debolezza della periferia si sta riversando anche sui Paesi "core". La perdita di slancio nell'area del G7 "potrebbe persistere nella seconda metà di quest'anno".



Gli Stati Uniti sono "un'eccezione con una crescita relativamente più forte", che riflette anche il miglioramento delle condizioni del mercato immobiliare. L'incertezza sulle attuali previsioni resta elevata, avverte l'Ocse. Un peggioramento della crisi dell'area euro potrebbe avere "significative ricadute sulla domanda globale" e se negli Usa non si riuscir a evitare il "fiscal cliff", il precipizio fiscale provocato dalla scadenza di sgravi dell'era Bush alla fine di quest'anno, la ripresa già debole potrebbe deragliare. Oltre tutto, i prezzi del petrolio sono risaliti nonostante la debolezza dell'attività e restano molto sensibili al rischio geopolitico e di interruzioni delle forniture.