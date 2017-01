foto Ap/Lapresse

09:24

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, dove il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,44% a 15.196 punti. In rialzo, in attesa delle mosse della Bce (che oggi spiega il suo piano anti-spread) anche le altre principali piazze europee. Londra guadagna lo 0,3%, Francoforte avanza dello 0,5%, Parigi dello dello 0,4% e Madrid cresce dello 0,7%.