foto LaPresse

08:25

- La Borsa di Tokyo chiude piatta, con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,01% a 8.680,57 punti. I listini asiatici sono prudenti, in attesa delle mosse della Bce: Seul chiude in rialzo dello 0,38%, Hong Kong è in ribasso dello 0,1% e Shanghai avanza dello 0,3%.