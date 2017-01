foto Afp Correlati Crisi, Monti chiama le parti sociali per uscirne

Napolitano: "Lo spread così alto è inspiegabile" 20:03 - Nel periodo gennaio-luglio 2012 le entrate tributarie erariali si sono attestate a 232.002 milioni di euro, mostrando una crescita del 4,7% (+10.359 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo comunica il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia. Calano le entrate dall'Iva per via della stagnazione dei consumi ma l'Imu fa il pieno con quasi 4 miliardi.

Dall'Imu un gettito di 4 miliardi

"Nel complesso, pur in presenza di una congiuntura fortemente negativa, la dinamica delle entrate registra una tendenza alla crescita a ritmi superiori rispetto all'analogo periodo dello scorso anno per effetto delle misure correttive varate a partire dalla seconda metà del 2011 e dal gettito di spettanza erariale della prima rata di acconto dell'Imu (pari a 3.977 mln) in linea con le previsioni". Così il dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia commenta i dati sulle entrate dei primi sette mesi.



L'Imu alla Chiesa non subirà ritardi

"Si conferma che tutti gli adempimenti previsti per il 2013, segnatamente con riferimento al primo versamento Imu fissato per il 16 giugno, non subiranno alcun ritardo". Lo scrive in un comunicato il ministero dell'Economia riferendosi all'Imu per gli enti non commerciali smentendo quindi le voci di una possibile cancellazione della tassa a causa della mancanza di un decreto attuativo. Oggi "il ministro dell'Economia ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di regolamento di attuazione" della norma riguardante l'Imu per gli enti non commerciali. Comunica il Tesoro aggiungendo che "è stata inoltre inviata alla Commissione Ue la risposta puntuale alla richiesta di informazioni".



Crollano i consumi e calano le entrate Iva

Nei primi sette mesi del 2012 si registra una flessione del gettito Iva (-1,5% pari a -880 milioni di euro). Secondo il Dipartimento delle Finanze pesa sul dato "la stagnazione della domanda interna in particolare nel comparto dei beni di consumo durevoli compensata solo parzialmente dagli effetti legati all'incremento di un punto percentuale dell'aliquota Iva".



In calo le entrate dall'evasione

Cala il gettito della lotta all'evasione nei primi sette mesi dell'anno. Le entrate tributarie da ruoli risultano pari a 3.966 milioni di euro (-79 milioni di euro, pari a -2,0%), ad oggi sostanzialmente in linea con le previsioni.