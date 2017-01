foto Ansa

18:37

- Lo spread tra Btp e Bund chiude la giornata in picchiata, a quota 404 punti base, dopo un'apertura a 422 e dopo un massimo a 434. In discesa anche il tasso sui decennali, che arriva al 5,51%. Migliora anche il differenziale tra Bonos e titoli tedeschi, che scivola sotto i 500 punti per chiudere a 498, dopo un minimo di 496. Il tasso è del 6,42%.