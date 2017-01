foto Afp

17:57

- Piazza Affari chiude in negativo al termine di una giornata volatile, con molte inversioni di tendenza. Il Ftse Mib cede lo 0,62% a 15.128 punti, il Ftse All Share lo 0,63% a quota 15.994. Pochi spunti sui listini alla vigilia della riunione cruciale della Banca centrale europea, che dovrebbe definire le misure per contrastare la crisi del debito sovrano. Si ipotizza infatti una ripresa del programma di acquisti di bond.