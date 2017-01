- Nei primi 8 mesi del 2012 le ore di cassa integrazione autorizzate alle aziende sono state 706,5 milioni con un aumento del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2011. Lo fa sapere l'Inps diffondendo i dati sulla cassa in agosto. Nel corso dello stesso mese sono stati autorizzati 67 milioni di ore con un aumento del 18,7% rispetto ad agosto 2011.

Anche i dati sulla disoccupazione sono in crescita: le domande di disoccupazione sono cresciute di 176mila unità (+1,42% rispetto a luglio 2011), mentre, per quanto riguarda il periodo gennaio-luglio 2012, l’incremento è stato del 14,8% in più.

Notizie meno pesanti arrivano sui dati della mobilità, in calo del 2,44% rispetto a luglio 2011. Per quanto riguarda i primi sette mesi dell’anno, le domande di mobilità sono state 763mila, il 14% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.