foto Ansa

11:46

- I tagli di personale nel gruppo ospedaliero San Raffaele sarebbero compresi tra i 300 e i 400 dipendenti, su circa 4mila. Questa l'ipotesi più accreditata che presto l'azienda potrebbe presentare ai sindacati, forse già in un incontro dalle parti definito "decisivo" e da tempo programmato per giovedì. Al momento il clima è di confronto e non sarebbero state avviate le procedure di mobilità.