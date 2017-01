foto Ap/Lapresse

10:35

- Il livello dello spread di alcuni paesi "non è sempre giustificato dai loro fondamentali", da qui il "pieno sostegno" a una "serie di possibili azioni" della Bce per far fronte alla "frammentazione dei mercati finanziari". Lo ha affermato il presidente Ue Herman Van Rompuy alla conferenza dei capi delegazione Ue.