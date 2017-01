foto LaPresse 09:11 - "Sicuramente bisogna lavorare sulla detassazione dei salari" per dare uno stimolo ai consumi e far ripartire la crescita. E' questa una delle priorità indicate dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, in vista del tavolo di oggi con il governo. "Mi auguro - ha detto a 'La Telefonata' su Canale 5 - che questo spazio ci sia". "L'autunno è già caldo, è bollente - ha aggiunto -. Il problema è che manca una politica industriale chiara". - "Sicuramente bisogna lavorare sulla detassazione dei salari" per dare uno stimolo ai consumi e far ripartire la crescita. E' questa una delle priorità indicate dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, in vista del tavolo di oggi con il governo. "Mi auguro - ha detto a 'La Telefonata' su Canale 5 - che questo spazio ci sia". "L'autunno è già caldo, è bollente - ha aggiunto -. Il problema è che manca una politica industriale chiara".

Il calo della produzione industriale italiana è legato principalmente alla flessione dei consumi interni, dovuta in particolare al prelievo fiscale", ha sottolineato il presidente di Confindustria.



"Uno stimolo dei consumi interni è il modo più diretto e immediato per far ripartire la crescita", ha aggiunto Squinzi, "bisogna lavorare in modo particolare sulla detassazione dei salari". Il presidente di Confindustria, che oggi incontrerà il governo, ha inoltre auspicato misure a piu' lungo termine come "il sostegno alla ricerca, per essere capaci di creare innovazione".



"Riforma del lavoro, occasione persa"

Confindustria giudica "al momento" la riforma del mercato del lavoro varata dal governo Monti come "un'occasione persa" pur ritenendo che "si possa intervenire per migliorarla". "Non giudichiamo la riforma in maniera positiva in quanto ha tolto molta flessibilita' in entrata senza dare una vera svolta alla flessibilita' in uscita", ha spiegato Squinzi.



Le due vertenze aperte in Sardegna e il caso Ilva

In riferimento alle diverse situazioni di crisi che toccano grandi imprese, Squinzi ha definito quello dell'Ilva di Taranto "un caso emblematico della complicazione burocratica" che regna nel nostro Paese. Quello dell'Ilva, aggiunge, è un caso che "dobbiamo risolvere per dare speranza a chi investe nel nostro paese".



Quanto al Carbosulcis, per il presidente di Confindustria "il problema è quello di avere una politica industriale chiara, ma per il momento questa idea latita". Infine, la crisi dell'Alcoa è "legata al costo dell'energia", senza una soluzione su questo punto "le attività ad alto utilizzo energetico nel nostro paese sono destinate a sparire". L'Alcoa, ha concluso, "si può salvare solo se si trovano condizioni per rendere disponibile energia a prezzi competitivi. Volendo, si può fare".