09:21

- Partenza in leggero rialzo per Piazza Affari: dopo un'apertura incerta l'indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,41%, l'Ftse All Share un aumento dello 0,34%. Borse europee: il Dax Francoforte sale dello 0,24% a 6.949,18 punti, il Cac 40 di Parigi cresce dello 0,25% a 3.407,43 punti, l'Ftse 100 di Londra lima uno 0,07% a 5.668,02 punti, l'Ibex di Madrid segna +0,05% a 7.492 punti.