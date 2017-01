foto Ap/Lapresse

22:11

- Chiusura contrastata per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,42% a 13.035,94 punti, il Nasdaq sale dello 0,26% a 3.075,06 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,12% a 1.404,94 punti. Ennesimo record negativo per le azioni di Facebbok crollata per la prima volta sotto i 18 dollari, meno della metà (-53,37%) dai 38 con cui aveva esordito il 18 maggio nella maxi quotazione da 100 miliardi di dollari.